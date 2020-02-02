02.02.2020 (17:06)

На легкоатлетическом турнире «Русская зима» в Москве выступят 26 армейских спортсменов

В легкоатлетическом манеже крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА в Москве пройдет традиционный легкоатлетический турнир «Русская зима». Участие в турнире примут 26 армейских легкоатлетов.

Так, за победы на «Русской зиме» будут бороться капитан Анна Чичерова (прыжки в высоту), прапорщик Алексей Федоров, прапорщик Дмитрий Сорокин, старший лейтенант Екатерина Конева (все - тройной прыжок), прапорщик Екатерина Реньжина, рядовой Полина Миллер, Алена Мамина, старший лейтенант Антонина Кривошапка (все - бег 400 м), Виктория Погребняк, прапорщик Нина Морозова, Рушан Абдулкадеров (все - 60 м с/б), Полина Кнороз, прапорщик Георгий Горохов, Аксана Гатауллина, младший сержант Тимур Моргунов (все - прыжок с шестом), Екатерина Гришина (Крапивко) (прыжок в длину), прапорщик Алена Гордеева (оба - толкание яндра; все – ЦСКА/Москва), Мария Аглицкая (60 м с/б), Вера Алымова (бег 400 м; обе – ЦСКА/Санкт-Петербург), Александр Буяновский (бег 400 м), Анастасия Николаева (60 м с/б; оба – ЦСКА/Самара), Яна Никулина (тройной прыжок и прыжок в длину; ЦСКА/Хабаровск), Валентина Косолапова (тройной прыжок), Константин Толоконников (бег 800 м; ЦСКА/Ростов-на-Дону).

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице