02.02.2020 (17:00)

В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова открыт цикл мероприятий, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне

В Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова проектом «Музыкальная среда в академии» открыт цикл мероприятий под девизом «Помнит сердце, не забудет никогда», посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

На кафедре русского языка состоялась презентация проекта «Музыкальная среда в академии». Творческий вечер открыл цикл мероприятий под девизом «Помнит сердце, не забудет никогда», посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

В музыкальном вечере приняли участие курсанты, офицеры 2 и 5 факультетов, а также профессорско-преподавательский состав кафедры русского языка ВМедА.

Первая встреча проекта «Музыкальная среда» была посвящена матерям войны. Ведущая Музыкальной среды, доцент кафедры русского языка Крайнова А.С. рассказала об уникальной роли матерей в непростое военное время: женщинам пришлось заменить мужей, ушедших на фронт на заводах, фабриках и в колхозах, и одновременно заниматься своим трудом – растить детей.

Присутствующие вспомнили и о памятной дате – 27 января 1944 года – дне полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На музыкальном вечере прозвучали песни известных композиторов и поэтов: Оскара Фельцмана, Роберта Рождественского, Андрея Дементьева, Евгения Мартынова, Булата Окуджавы. Никого не оставило равнодушным пронзительное исполнение песни «Баллада о матери» молодой, но очень талантливой российской певицы Валентины Бирюковой.

Музыкальная среда объединила курсантов, офицеров и преподавателей, которые приняли участие в конкурсе, посвящённом военным песням. И в данном случае было абсолютно неважным наличие музыкального слуха и голоса, знание текстов песен и соответствие тональностям. Главным в этом вечере было участие людей, объединённых общей культурной памятью.

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