02.02.2020 (16:53)
Котельная военного городка ВВО в Хабаровском крае получила новое оборудование
В филиале ФГБУ «ЦЖКУ» по ВВО завершен капитальный ремонт котельной. В ходе ремонта в с. Князе-Волконское в/г №23 выполнены работы по замене 6 котлов, и вспомогательного оборудования котельной.
Проведенный ремонт позволяет более качественно обеспечить теплом и горячей водой жилые дома и объекты казарменного фонда.
Обновленное оборудование позволило только в январе сэкономить до 8% топочного мазута.
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