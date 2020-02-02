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02.02.2020 (16:53)

Котельная военного городка ВВО в Хабаровском крае получила новое оборудование

В филиале ФГБУ «ЦЖКУ» по ВВО завершен капитальный ремонт котельной. В ходе ремонта в с. Князе-Волконское в/г №23 выполнены работы по замене 6 котлов, и вспомогательного оборудования котельной.

Проведенный ремонт позволяет более качественно обеспечить теплом и горячей водой жилые дома и объекты казарменного фонда.

Обновленное оборудование позволило только в январе сэкономить до 8% топочного мазута.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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