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02.02.2020 (14:57)

В общевойсковом соединении ВВО в Бурятии состоялось первенство по хоккею с шайбой

Встречи на льду для военнослужащих Кяхтинского мотострелкового соединения Восточного военного округа стали традиционными и проводятся ежегодно на протяжении 5 лет подряд. Соревнование проводится на открытой хоккейной коробке в одном из военных городков гарнизона.

В этом году чемпионат проводился среди сильнейших сборных команд от подразделений инженерных войск, артиллерии, а также мотострелковых и танковых подразделений.

На противостояние команд пришли посмотреть многочисленные болельщики, среди которых были сослуживцы и члены семей военнослужащих.

В итоге ожесточенных баталий победу в турнире одержала сборная команда инженерного подразделения. В финале инженеры оказались сильнее команды танкового подразделения, обыграв её со счетом 5:3. Почетное 3 место завоевала команда подразделения управления соединения.

Всего в турнире приняло участие более 100 военнослужащих в составе 10 любительских хоккейных команд.  

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Спорт , Восточный военный округ
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