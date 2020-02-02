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02.02.2020 (14:30)

Сотрудники военной автоинспекции ВВО обеспечивают безопасность дорожного движения в Приморском крае

Занятия по обеспечению безопасности дорожного движения в частях Уссурийского гарнизона Восточного военного округа, провели сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ).

Инспекторы ВАИ выполнили контрольно-надзорные функции по обеспечению безопасности дорожного движения военного автомобильного транспорта воинских частей гарнизона. Специалисты с начала года провели технический осмотр сотен военных автомобилей перед выездом, в том числе диагностику рулевого управления автомобиля и проверку величины суммарного люфта рулевого колеса.

С водителями транспортных средств, старшими машин и начальниками контрольно-технических пунктов инспекторы ВАИ организовали и провели теоретические и практические занятия по организации внутренней службы в парках воинских частей, порядку входа возвращения транспортных средств из рейса и проведение предрейсовой подготовки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ВАИ , Восточный военный округ
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