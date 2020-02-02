02.02.2020 (16:02)

На всесезонной трассе в парке «Патриот» состоялся первый Чемпионат России по скоростному спуску на коньках

1 февраля 2020 года на всесезонной трассе в парке «Патриот» состоялся первый Чемпионат России по скоростному спуску на коньках.



В национальном первенстве приняли участие ведущие спортсмены России из разных регионов, среди них Дмитрий Мурлычкин, Леон Стеценко, Денис Новожилов и другие. Свои профессионализм и мастерское владение коньками продемонстрировали и девушки.



По словам спортсменов, это уникальная перманентная трасса, траектория которой включает в себя большую часть существующих элементов: рампу, разворот на 180, «стол», волны и «флайбокс».



После тренировочных и квалификационных заездов спортсмены вышли на старт и боролись за право представить страну на мировом первенстве 21 марта 2020 года. Чемпионат мира примет всесезонная трасса по скоростному спуску парка «Патриот».



«Объект - очень интересный, есть ряд участков для прохождения которых необходима постоянная тренировка на данной трассе. Однако мы довольны соревновательным днем, здесь мы не только заявили о себе на национальном уровне, но и отработали множество элементов скоростного спуска», - рассказал один из спортсменов.



Справочно:



Чемпионат по Скоростному спуску на коньках, проходивший уже в более чем в 12 странах мира, приобрел сотни тысяч поклонников и фанатов по всему земному шару. Сегодня в нашей стране более 1000 спортсменов всерьез увлечены этим видом спорта и с каждым годом число их растет. Именно поэтому остро встал вопрос о признании этого вида спорта на законодательном уровне.



21 марта 2020 года в парке «Патриот» состоится Чемпионат мира по скоростному спуску на коньках, который соберет атлетов из России, Латвии, Швейцарии, Франции, Финляндии и Белоруссии.

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