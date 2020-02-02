02.02.2020 (15:32)

Месячник оборонно-массовой работы пройдет по всем городам и поселкам Янтарного края

В их числе - представители регионального правительства, областной думы, командования Балтийского флота, областного военного комиссариата, общественных молодежных, ветеранских и поисковых организаций, регионального штаба «Юнармии», регионального отделения «Союз десантников России», члены наблюдательного совета ДОСААФ области, работники и активисты оборонной организации. По традиции в торжестве участвовали кадеты и юнармейцы, члены военно-патриотических клубов ДОСААФ, а также творческие коллективы.

В актовом зале и в фойе гостей встречали тематические выставки, посвященные штурму Кенигсберга в апреле 1945 года и деятельности областной оборонной организации.

Исполняющий обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ Александр Пахомов, поздравил всех с открытием традиционного месячника оборонно-массовой работы, доложил об основных мероприятиях в рамках празднования 75-летия Великой Победы.

-«Основная цель всероссийской акции – военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование чувства гордости за нашу великую Родину и готовность к ее защите, продолжение лучших традиций ДОСААФ. Месячник оборонно-массовой работы в нашей стране проводится с 1956 года. До 23 февраля мероприятия месячника будут проводиться практически во всех муниципалитетах области. В них примут участие, как школьники, так и ветераны», - отметил Александр Пахомов.

В региональном отделении ДОСААФ и его образовательных учреждениях для учащихся и молодежи пройдут «Дни открытых дверей» и «Уроки мужества» с участием ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, состоятся экскурсии на боевые корабли Балтийского флота и в музеи боевой славы, интересные спортивные соревнования по многим видам спорта, в том числе – военно-прикладным.

Участники торжественного мероприятия минутой молчания почтили память советских воинов, павших в Великой Отечественной войне, военнослужащих, погибших при выполнении интернационального и служебного долга в Афганистане, Сирии, на Северном Кавказе и в других горячих точках.

На торжественном собрании выступили заместитель командира одной из частей гарнизона по военно-политической работе полковник Игорь Сидоров; заместитель председателя областной думы, заслуженный лётчик России, член наблюдательного совета регионального отделения ДОСААФ, Герой России Павел Кретов; руководитель (директор) агентства по делам молодёжи, член наблюдательного совета регионального отделения ДОСААФ Денис Калиновский; ведущий военный инспектор при военном комиссариате Калининградской области, генерал-лейтенант Иван Алексеев; председатель совета областного отделения «Боевого братства», руководитель патриотического движения «Бессмертный полк», воин-интернационалист, член наблюдательного совета регионального отделения ДОСААФ Василий Кучер.

Все они акцентировали внимание молодежи на том, что празднование 75-летия Великой Победы проходит в сложной международной обстановке, когда руководители многих государств бессовестно искажают историю Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, не признают того, что советский народ проявил массовый героизм для разгрома фашистской Германии.

- «Ребята, читайте книги, стихи, документы про войну, смотрите фильмы, слушайте фронтовиков, чтобы знать подлинную правду о той страшной войне, настоящую историю Великой Отечественной войны, а не ту, которую наши недруги представляют в интернете и во всевозможных изданиях. Ваши знания не позволят мерзавцам всех мастей из-за рубежа обвинять нашу страну в захватнической политике, клеветать на павших героев, а наших советских солдат-освободителей называть оккупантами», - призвал Василий Кучер.

С большим вниманием собравшиеся посмотрели фильм о подвиге старшего сержанта артиллерии Николая Сиротинина, который 17 июля 1941 года принял неравный бой с немецко-фашистскими захватчиками у белорусского городка Кричев, подбив 11 танков, 7 бронемашин, уничтожив 57 солдат и офицеров противника. В фильме было рассказано и о других героях Великой Отечественной войны, защищавших Родину.

Этот видеофильм, а также книги генерал-лейтенанта Ивана Алексеева о боях воинов Красной армии в ходе Восточно-Прусской операции, были рекомендованы для проведения «Уроков мужества» в учебных заведениях области.

Денис Калиновский от имени губернатора Калининградской области Антона Алиханова вручил благодарственное письмо председателю совета поискового движения области, руководителю ассоциации поисковых отрядов «Память», члену ДОСААФ Евгению Завертанову за большой вклад в поисковую деятельность и увековечение памяти погибших соотечественников в годы Великой Отечественной войны.

- «Важно, что Евгений Николаевич вместе с юными поисковиками активно участвует в военно-патриотических и памятных мероприятиях, проводимых в регионе, привлекает все новых школьников и молодежь в ряды поискового движения», - отметил Денис Калиновский.

На мероприятии состоялось награждение орденами ДОСААФ России «За заслуги» III степени. За большой вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и допризывную подготовку будущих защитников Отечества были отмечены руководитель военно-патриотического клуба ДОСААФ «Наследие» Наталья Чумакова и лётчик-спортсмен Калининградского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ Юлия Шерстобитова.

Завершилось торжество концертом солистов и танцоров детской школы искусств им. Ф. Шопена и вокалистов музыкально-театральной студии «Фордевинд» Калининградского морского лицея.

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