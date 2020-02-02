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02.02.2020 (14:21)

В Нижегородской области разведчики гвардейской танковой армии ЗВО провели тренировочные запуски БПЛА

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» в рамках подготовки к применению Беспилотных летательных аппаратов отдельная разведывательная бригада гвардейской танковой армии Западного военного округа провела тренировочные запуски.

В ходе тренировки разведчики отработали действия по подготовке летательных аппаратов, систем управления и средств наблюдения. В полетах приняли участие беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Леер-3». Разведка велась на высоте от 500 до 2000 метров при помощи фото и видео записывающих устройств, встроенных в БПЛА.

В результате полетов были обнаружены командные пункты условного противника и район сосредоточения техники. В тренировке приняло участие более 100 военнослужащих отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой армии.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Полигон , Западный военный округ
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