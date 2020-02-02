02.02.2020 (14:10)
Ансамбль песни и пляски ТОФ выступил на Камчатке
Ансамбль песни и пляски ТОФ начал череду посленовогодних выступлений с гастролей по Камчатке. Свой первый концерт артисты дали в Драматическом театре столицы Камчатского края.
Ансамбль представил вниманию военнослужащих частей и соединений Войск и сил на Северо-востоке России, а также членам их семей новую творческую программу, в ходе которой выступили вокалисты хора и оркестровая группа.
Гостей также порадовал своим выступлением военный оркестр штаба Войск и сил на Северо-востоке России.
В новой программе артисты под руководством начальника ансамбля песни и пляски ТОФ – художественного руководителя капитана 3 ранга Вениамина Царегородцева исполнили более 30 музыкальных композиций.
Концерт посетили военнослужащие Петропавловск-Камчатского военного гарнизона и члены их семей, ветераны ОКВС, а также представители городской и краевой администраций.