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02.02.2020 (14:10)

Ансамбль песни и пляски ТОФ выступил на Камчатке

Ансамбль песни и пляски ТОФ начал череду посленовогодних выступлений с гастролей по Камчатке. Свой первый концерт артисты дали в Драматическом театре столицы Камчатского края.

Ансамбль представил вниманию военнослужащих частей и соединений Войск и сил на Северо-востоке России, а также членам их семей новую творческую программу, в ходе которой выступили вокалисты хора и оркестровая группа.

Гостей также порадовал своим выступлением военный оркестр штаба Войск и сил на Северо-востоке России.

В новой программе артисты под руководством начальника ансамбля песни и пляски ТОФ – художественного руководителя капитана 3 ранга Вениамина Царегородцева исполнили более 30 музыкальных композиций.

Концерт посетили военнослужащие Петропавловск-Камчатского военного гарнизона и члены их семей, ветераны ОКВС, а также представители городской и краевой администраций.  

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Культура , Восточный военный округ , Тихоокеанский флот
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