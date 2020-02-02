02.02.2020 (14:02)

В гарнизонах Северного флота состоялись очередные встречи хоккейных команд

На этой неделе в различных гарнизонах Северного флота состоялось более десяти матчей Северной военной хоккейной лиги.

Во флотской столице городе Североморск прошла встреча хоккейных команд штаба и управления Северного флота «К-21» и «Петр Великий» одноимённого тяжёлого атомного ракетного крейсера, где в захватывающей борьбе со счетом 9:4 победу одержала «К-21».

На ледовой площадке города Заозерск Мурманской области, хоккейные команды соединения подводных лодок «Медведи» и «Последний аргумент» завершили матч со счетом 2:1.

В городе Снежногорск Мурманской области команда «Армеец» одной из воинских частей центрального подчинения уступила команде центра материально-технического обеспечения «Торос» со счетом 2:10.

Команда Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос» одержала уверенную победу над командой подводных сил флота «Тайфун», завершив матч со счетом 10:1.

В городе Полярный Мурманской области команда «Альфа» одного из управлений центрального подчинения уступила со счетом 1:6 команде отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил «Бастион».

В гарнизоне авиаторов поселке Сафоново Мурманской области «Гроза» армии ВВС и ПВО Северного флота одержала победу над командой «Арктика» отдельной арктической мотострелковой бригады, со счетом 6:2.

На ледовой площадке города Мурманска состоялась встреча хоккеистов команды «Авианосец» - тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и «Ракета» ПВО Северного флота, в которой победу одержал «Авианосец» со счетом 9:2.

Проведению хоккейных матчей Северной военной хоккейной лиги не мешают даже рекордные морозы, стоящие сейчас в Мурманской области и доходящие местами до - 30 градусов.

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