02.02.2020 (13:50)

Офицеры штаба армейского корпуса Балтийского флота выполнили контрольные стрельбы из ПМ на «отлично»

С офицерами штаба армейского корпуса Балтийского флота проведено плановое упражнение контрольных стрельб из пистолета ПМ.

Контрольные стрельбы состоялись на одном из полигонов в Калининградской области. Проверяющие офицеры оценивали, как умение снаряжать магазин на время, так и ведение огня по появляющейся и движущейся целям.

По требованиям безопасности все офицеры, участвующие в стрельбах, были экипированы в бронежилет и каску, а также в индивидуальные средства защиты (противогаз). Общая оценка контрольных стрельб «отлично».

Следующим этапом повышения профессионально-должностной подготовки офицеров штаба корпуса станет сдача нормативов по физической подготовке.

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