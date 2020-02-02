02.02.2020 (13:50)
Офицеры штаба армейского корпуса Балтийского флота выполнили контрольные стрельбы из ПМ на «отлично»
С офицерами штаба армейского корпуса Балтийского флота проведено плановое упражнение контрольных стрельб из пистолета ПМ.
Контрольные стрельбы состоялись на одном из полигонов в Калининградской области. Проверяющие офицеры оценивали, как умение снаряжать магазин на время, так и ведение огня по появляющейся и движущейся целям.
По требованиям безопасности все офицеры, участвующие в стрельбах, были экипированы в бронежилет и каску, а также в индивидуальные средства защиты (противогаз). Общая оценка контрольных стрельб «отлично».
Следующим этапом повышения профессионально-должностной подготовки офицеров штаба корпуса станет сдача нормативов по физической подготовке.
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