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02.02.2020 (13:41)

Подразделения РХБЗ Балтийского флота приступили к лагерному сбору

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Балтийского флота приступили к лагерному сбору по отработке полигонных задач.

На одном из полигонов Балтийского флота в течение нескольких недель военнослужащие закрепят профессиональные навыки в ходе практической отработки задач по РХБ разведке, дегазации и дезактивации техники, преодолению зараженных участков местности, постановке подвижных и неподвижных дымовых завес.

В лагерном сборе задействованы машины радиационной и химической разведки, автомобильные лаборатории и другая специализированная техника. Занятия проводятся в комплексе с общевойсковой, медицинской и инженерной подготовкой в дневное и ночное время.

Кульминацией лагерного сбора станет тактическое учение, где военнослужащие отработают антитеррористические задачи в условиях применения условным противником химического оружия.

В общей сложности, в мероприятии боевой подготовки принимают участие более 300 военнослужащих и свыше 30 единиц военной и специальной техники.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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