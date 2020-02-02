02.02.2020 (13:41)
Подразделения РХБЗ Балтийского флота приступили к лагерному сбору
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Балтийского флота приступили к лагерному сбору по отработке полигонных задач.
На одном из полигонов Балтийского флота в течение нескольких недель военнослужащие закрепят профессиональные навыки в ходе практической отработки задач по РХБ разведке, дегазации и дезактивации техники, преодолению зараженных участков местности, постановке подвижных и неподвижных дымовых завес.
В лагерном сборе задействованы машины радиационной и химической разведки, автомобильные лаборатории и другая специализированная техника. Занятия проводятся в комплексе с общевойсковой, медицинской и инженерной подготовкой в дневное и ночное время.
Кульминацией лагерного сбора станет тактическое учение, где военнослужащие отработают антитеррористические задачи в условиях применения условным противником химического оружия.
В общей сложности, в мероприятии боевой подготовки принимают участие более 300 военнослужащих и свыше 30 единиц военной и специальной техники.