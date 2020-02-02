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02.02.2020 (12:45)

Специалисты РЭБ подавили связь условного противника под Самарой

Специалисты войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа подавили связь условного противника в Самарской области.

В ходе учения на Рощинском полигоне военнослужащие выполнили специальные задачи по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи. Расчеты комплексов «Леер-3», в которых используются специальные модули нарушения частот, создали сложную помеховую обстановку и подавили сигналы сотовой связи условного противника.

Кроме того, военнослужащие, используя комплекс «Борисоглебск-2» вывели из строя радиосети тактического звена, а также спутниковые и радионавигационные системы.

В учении приняли участие около 500 военнослужащих и свыше 30 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Учения , Центральный военный округ
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