02.02.2020 (12:16)

Военнослужащие ЮВО провели контрольные боевые стрельбы на полигоне Тарское в Северной Осетии

Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели контрольные боевые стрельбы на общевойсковом полигоне Тарское в Северной Осетии.

На общевойсковом полигоне военнослужащие мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений выполнили упражнения контрольных стрельб на дальностях до 4 км из штатного вооружения, в том числе танков Т-90, боевых машин пехоты БМП-3, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, а также автоматов Калашникова, снайперских винтовок и пулеметов.

Во время контрольных стрельб военнослужащим соединения продемонстрировали новые методы борьбы с низколетящими беспилотниками. На полигоне Тарское оборудованы специальные мишени, которые подвешены на высоте между двумя столбами и перемещаются между ними с помощью электронных моторов, имитируя полет беспилотника. Военнослужащим в составе отделения нужно определить цель, классифицировать ее и поразить из автомата или пулемета.

Для создания реальной боевой обстановки было задействовано более 300 различных статических и динамических мишеней, новейшие модульные комплексы стрельбищного оборудования, оснащенные компьютерами и радиопередающими устройствами.

К отработке практических задач было привлечено около 2,6 тыс. военнослужащих соединения и задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники.

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