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02.02.2020 (12:09)

Впервые артиллеристами ЮВО на Мамаевом кургане совершен «Выстрел памяти» в честь победы в Сталинградской битве

Впервые артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, совершили «Выстрел памяти» на Мамаевом кургане в честь празднования 77-й годовщины победы в Сталинградской битве.

Выстрел был произведен ровно в 12 часов дня по местному времени на южном склоне Мамаева кургана двумя орудиями ЗИС-3 времен Великой отечественной войны.

Справочно:

Сталинградская битва – одно из важнейших сражений Второй Мировой и Великой Отечественной войн между Красной армией и Вермахтом при поддержке армий стран «оси». Происходила на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Южный военный округ
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