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02.02.2020 (11:51)

В Астрахани установят монумент в память об экипажах затонувших кораблей в годы Великой Отечественной войны

В Астрахани к 75-летию Победы возведут монумент в память об экипажах кораблей, погибших в низовьях реки Волги в годы Великой Отечественной войны.

Для обсуждения проекта памятника командующий Каспийской флотилией (КФл) контр-адмирал Сергей Пинчук встретился с Губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. В рамках встречи были определены наиболее подходящие места в городе для установки монумента. Окончательное решение о месте размещения памятника будет принято по итогам общественных слушаний.

Планируется, что основой памятника станет прославленный боевой артиллерийский катер времен Великой Отечественной войны проекта 1204 «Шмель» КФл.

Справочно:

Астрахань была одной из главных баз снабжения фронта горючим, боеприпасами, продовольствием. Основным транспортным путем служила река Волга, еще в предвоенном 1940 году объем перевозок по этому водному пути достиг 40 млн. тонн. Еще более интенсивными они стали во время войны и уже летом 1941 года немецкая авиация начала бомбить волжские караваны. Только в период с 25 по 31 июля, в первые дни активных действий вражеской авиации, на участке Саратов – Астрахань погибло от авиабомб и мин 79 транспортных судов. Тяжелейшая обстановка сложилась на Волге в сентябре 1942 г., когда фашисты прорвались к Сталинграду. Все суда систематически подвергались налетам. Когда на них не было зенитного вооружения, фашисты безнаказанно издевались над речниками, бросая бомбы. В смертельной борьбе с врагом погибли многие теплоходы и пароходы, тысячи людей.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , Южный военный округ , Памятники
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