02.02.2020 (11:44)

В Армении военнослужащие ЮВО и юнармейцы приняли участие в проекте «Дорога памяти»

Военнослужащие вместе с воспитанниками всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проекта «Дорога памяти» приняли участие в сборе фотографий и информации о фронтовиках в Ширакской области.

Военнослужащие и юнармейцы беседуют с ветеранами Великой Отечественной войны, снимают их рассказы на видео, делают снимки для архива, записывают личные истории и воспоминания, дарят подарки. Участники проекта оказывают помощь ветеранам, а также обеспечат их сопровождение на мероприятия, посвященные празднованию Дня Защитника Отечества и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«При участии в проекте «Дорога памяти», организованном Минобороны России, военнослужащие и юнармейцы становятся свидетелями живой истории: ведь ветераны, оставшиеся в живых, охотно делятся своими воспоминаниями о событиях военных лет, показывают свои боевые награды и фото времен боевых действий. Молодежь и ветераны получают огромное взаимное удовольствие от этих посещений», – рассказал командир соединения полковник Николай Мартынюк.

Все собранные материалы войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти», включающую уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных Сил, впервые демонстрируемые широкой общественности.

Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо загрузить фото и данные об участнике военных действий на сайт Проекта «Дорога памяти» в специальный раздел, либо передать их специалистам в пунктах сбора.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице