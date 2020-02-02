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02.02.2020 (11:10)

Российские военнослужащие в Приднестровье завершили сдачу контрольных занятий

Подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки.

100% военнослужащих было привлечено к сдаче контрольных занятий, в ходе которых оценили уровень их боевой подготовки и готовность к выполнению задач по предназначению.

Личный состав ОГРВ ПРРМ в течение недели сдавал нормативы по таким предметам боевой подготовки как огневая, тактическая, физическая, инженерная подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита и другим. По итогам контрольных занятий военнослужащие ОГРВ ПРРМ продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки и получили положительные оценки.

Контрольные занятия проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа и носили плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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