Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.02.2020 (11:20)

Во 2-й общевойсковой армии ЦВО определили лучших дзюдоистов

Во 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа на чемпионате объединения определили лучших дзюдоистов.

Свыше 50 военнослужащих воинских частей и подразделений, дислоцированных на территориях Самарской, Оренбургской и Пензенской областей, а также Удмуртской республике, прибыли продемонстрировать свою силу, быстроту и ловкость. Турнир, который прошел в Рощинском гарнизоне на базе спортивного комплекса ЦСКА, проводился по Олимпийской системе, согласно которой проигравший участник выбывает из соревнований. В судейскую коллегию вошли офицеры из тренерского штаба Центрального спортивного клуба армии, а также представители Федерации дзюдо Самарской области.

По итогам соревнований первое место заняла команда миротворческой бригады, второе место – бригада радиационной, химической и биологической защиты из Пензенской области, а третье – бригада управления 2-й армии.

Военнослужащие, занявшие призовые места в личном зачете, а также проявившие волю к победе, будут представлять объединение на Спартакиаде Сухопутных Войск по военно-прикладным видам спорта.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Российские военные в Таджикистане посетили Гиссарскую крепость
На Урале впервые открыли пункт загрузки фронтовых фотографий и писем для «Дороги памяти»
Поисково-спасательные машины ЦВО выдвинулись в Казахстан для встречи экипажа "Союз МС-13"
Подшефный юнармейский отряд Военного института ДПО ВУНЦ ВМФ вышел в полуфинал чемпионата по мини-футболу среди школьников Санкт-Петербурга

Метки:
Спорт , Соревнования , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false