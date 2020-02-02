02.02.2020 (11:16)
Российские военные в Таджикистане посетили Гиссарскую крепость
Российские военнослужащие 201 военной базы в Таджикистане посетили Гиссарскую крепость.
В ходе экскурсии военнослужащие ознакомились с историей Республики, опытные экскурсоводы рассказали, как возводилась крепость, сколько трудов на это было затрачено. Много интересного гости узнали о традициях народа. Посетили глиняную и ткацкую мастерские по изготовлению посуды и национальной одежды. Каждый смог приобрести себе памятные сувениры и ручные изделия напоминающие гостеприимный Таджикистан.
Программа культурных мероприятий в 201 военной базе спланирована таким образом, чтобы каждое подразделение смогло посетить наиболее интересные достопримечательности страны вместе со своими семьями.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.