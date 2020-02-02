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02.02.2020 (11:16)

Российские военные в Таджикистане посетили Гиссарскую крепость

Российские военнослужащие 201 военной базы в Таджикистане посетили Гиссарскую крепость.

В ходе экскурсии военнослужащие ознакомились с историей Республики, опытные экскурсоводы рассказали, как возводилась крепость, сколько трудов на это было затрачено. Много интересного гости узнали о традициях народа. Посетили глиняную и ткацкую мастерские по изготовлению посуды и национальной одежды. Каждый смог приобрести себе памятные сувениры и ручные изделия напоминающие гостеприимный Таджикистан.

Программа культурных мероприятий в 201 военной базе спланирована таким образом, чтобы каждое подразделение смогло посетить наиболее интересные достопримечательности страны вместе со своими семьями.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Культура , Центральный военный округ
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