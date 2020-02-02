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02.02.2020 (10:41)

Столичные юнармейцы побывали на экскурсии в Партизанской деревне подмосковного парка «Патриот»

Ребята окунулись в атмосферу партизанской деревни, где каждый сантиметр площади воссоздан с исторической точностью. Каждый из них представил, как в таких условиях велись бои с фашистскими захватчиками.

Экскурсия по залам с техникой времен Великой Отечественной войны дала возможность оценить боевую мощь советских войск. Мальчишкам нравится особенность музейной экспозиции: здесь можно не только увидеть, но и прикоснуться и даже залезть на башню танка, сесть за штурвал самолета.

Позже юнармейцы сразились с виртуальным врагом на турнире «World of Tanks».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юнармия , Парк Патриот
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