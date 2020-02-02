02.02.2020 (10:41)
Столичные юнармейцы побывали на экскурсии в Партизанской деревне подмосковного парка «Патриот»
Ребята окунулись в атмосферу партизанской деревни, где каждый сантиметр площади воссоздан с исторической точностью. Каждый из них представил, как в таких условиях велись бои с фашистскими захватчиками.
Экскурсия по залам с техникой времен Великой Отечественной войны дала возможность оценить боевую мощь советских войск. Мальчишкам нравится особенность музейной экспозиции: здесь можно не только увидеть, но и прикоснуться и даже залезть на башню танка, сесть за штурвал самолета.
Позже юнармейцы сразились с виртуальным врагом на турнире «World of Tanks».
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