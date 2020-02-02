02.02.2020 (10:16)

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии ЗВО прошёл воскресный молебен

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцирующихся в Московской, Смоленской, Ивановской, Нижегородской и Ярославской областях, прошёл воскресный молебен.

В молебне приняли участие свыше 1 тыс. верующих военнослужащих и гражданского персонала соединений и воинской части танковой армии. После богослужения состоялись беседы с офицерами и солдатами на тему: «Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации – символ веры всех православных военнослужащих», а также военнослужащих напутствовали на добросовестную службу.

В подмосковном парке «Патриот» завершается строительство Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, который станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. На его территории разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления российского государства и Вооруженных Сил.

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