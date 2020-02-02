02.02.2020 (11:48)

Более 60 уроков мужества провели военнослужащие общевойсковой армии ЗВО для школьников Ленинградской области

2 февраля военнослужащие общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной в Ленинградской области, провели тематические занятия для учащихся школ и юнармейских отрядов, посвященные 77-й годовщине разгрома немецко- фашистских войск в Сталинградской битве.

В рамках проводимых занятий школьники ознакомились с основными этапами битвы, ее историческим значением. Приглашенные ветераны Великой Отечественной войны рассказали о подвигах и мужестве советских воинов, павших на поле боя, их самоотверженности при выполнении воинского долга.

Кроме того, в ряде учебных заведений совместными усилиями военнослужащих и членов военно-исторических клубов Ленинградской области были организованы выставки стрелкового оружия и образцов формы одежды советской армии, развернуты пункты приема информации об участниках Великой Отечественной войны в рамках Всероссийской акции «Дорога памяти». В мероприятиях приняло участие более 100 военнослужащих и реконструкторов и около 700 учащихся и юнармейцев.

Сталинградская битва - одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны, положившая начало коренному перелому в ходе войны.

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