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02.02.2020 (09:25)

На Черноморском флоте стартовала акция «Есть такая профессия – Родину защищать»

В рамках проведения Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» на кораблях и в воинских частях Черноморского флота (ЧФ) проводятся Дни открытых дверей.

В ходе проведения акции на базе Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова с привлечением сил и средств флота стартует акция «Служба по контракту на Черноморском флоте – твой выбор!».

На кораблях и в воинских частях ЧФ организуются выставки вооружения и военной техники с демонстрацией действующих образцов, в том числе недавно поступивших на вооружение флота.

В первый день начала акции в бригаде разведки ЧФ прошли показательные выступления подразделений специального назначения и военно-патриотическая юнармейская игра «Щит и меч».

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Корабли
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