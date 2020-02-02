02.02.2020 (09:10)

В подразделениях армейского корпуса Черноморского флота завершилось проведение контрольных занятий

В частях и подразделениях армейского корпуса, дислоцированного на территории Крымского полуострова, завершилась неделя проведения контрольных занятий.

В ходе проверки штабы соединений оценили уровень боевой подготовки подразделений и их готовность к выполнению задач по предназначению.

На полигонах армейского корпуса военнослужащие выполняли нормативы по основным предметам боевой подготовки, в том числе по вождению гусеничной и колесной техники и ведению огня по мишенным позициям в разное время суток.

Также на контрольных занятиях военнослужащие сдали экзамен по вождению бронетанковой техники с преодолением различных препятствий: водных и грязевых рвов, завалов из деревьев и камней, участков вязкого грунта и оврагов.

Проверяемые подразделения успешно справились с поставленными задачами и получили оценку не ниже «хорошо».

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