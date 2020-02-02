02.02.2020 (01:10)
В Ярославское училище противовоздушной обороны приняло у себя слушателей учебного центра «Призыв»
На базе Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны проведено мероприятие по военно-профессиональной ориентации со слушателями Учебного центра «Призыв» г. Твери.
Школьники ознакомились с инфраструктурой и учебно-материальной базой ВУЗа, образцами вооружения и военной специальной техники, а также приняли участие в занятиях на кафедрах автоматизированных систем управления и зенитных ракетных комплексов.
Ребята попробовали свои силы на тренажере в качестве оператора и командира боевой машины ПЗРК «Панцирь-С», так же их познакомили с условиями проживания, питания курсантов, преимуществами обучения в вузе.
В завершении мероприятия со школьниками были организованы занятия по порядку и правилам поступления в училище.
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