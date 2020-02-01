01.02.2020 (23:58)

Курсанты РВВДКУ имени В.Ф.Маргелова стартовали в комбинированном марш-броске на Родине ВДВ городе Воронеже

1 февраля текущего года командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков дал старт командам соединений Воздушно-десантных войск на совершение марш-броска комбинированным способом в честь 75-летия Победы в Великой Отечественно войне 1941-1945 гг. и 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск Российской Федерации.

Личному составу команды-участницы марш-броска от Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова удостоено право принять старт марш-броска на Родине Воздушно-десантных войск, в городе Воинской Славы - Воронеже.

Под руководством начальника РВВДКУ гвардии генерала-майора Алексея Рагозина проведены торжественные мероприятия с участием администрации города Воронеж, ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы, представителей ВВПОД «Юнармия» и кадетских корпусов. Проведен торжественный митинг, возложение венков и цветов к памятнику «Воронеж - Родина ВДВ».

В городском дворце культуры проведены уроки мужества с привлечением общественных организаций и юнармейцев с участием вокально-инструментальных ансамблей «Крылатая пехота» и «Контакт» РВВДКУ, продемонстрирована экспозиция воздушно-десантной техники. Вниманию воронежцев и гостей города были представлены показательные выступления по рукопашному бою кадетского Горожанского казачьего корпуса и курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища.

Финиширует команда 17 февраля в городе Воинской Славы Наро-Фоминске. 19 февраля на площади у Вечного Огня в Парке Победы на Поклонной Горе состоится чествование участников масштабного мероприятия.

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