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01.02.2020 (21:47)

В ВКА А.Ф. Можайского состоялся митинг в ознаменование начала месячника сплочения воинских коллективов

В целях профилактики неуставных взаимоотношений стало традиционным проведение в феврале месяце в Вооружённых Силах России месячника сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Митинг, проведённый 1 февраля 2020 года, дал старт началу проведения месячника и в подразделениях Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.

Мероприятия месячника затрагивают все категории личного состава академии. Большая работа проводится с офицерским составом: обеспечению личного примера в исполнении служебного долга и принятию своевременных мер по сплочению офицерских коллективов академии. Много внимания также уделяется оздоровлению морально-психологического состояния коллективов, совершенствованию деятельности командиров подразделений по соблюдению уставного порядка и дисциплины, профилактике преступлений в сфере межличностных взаимоотношений военнослужащих и недопущению конфликтов между военнослужащими разных национальностей, повышению роли младших командиров и укреплению правопорядка в подразделениях. 

В ходе месячника перед курсантами академии выступят представители военной прокуратуры и военно-следственного отдела, ветеранских организаций и священнослужители Русской православной церкви. На курсах пройдут общие собрания, вечера вопросов и ответов, анонимное анкетирование.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВКС
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