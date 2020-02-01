01.02.2020 (23:42)

Представители войск РХБ защиты стали участниками Международных Рождественских образовательных чтений

Представители войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации (РХБ защиты ВС РФ) приняли участие в пленарном заседании, посвященном открытию XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники», которое состоялось в Государственном Кремлевском Дворце.

Основной темой пленарного заседания Международных Рождественских образовательных чтений стала тема преемственности поколений и сохранении памяти о великом подвиге Советской армии в достижении победы в Великой Отечественной войне.

По завершении официальной части мероприятия состоялся праздничный концерт.

Ранее в Военном университете Министерства обороны Российской Федерации (Военный университет МО РФ) состоялось заседание Военной секции XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений по теме «Духовные уроки Великой Победы в деле воспитания воинов государства Российского». В работе которой также приняли участие представители войск РХБ защиты ВС РФ.

На мероприятии прозвучали доклады, связанные с духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения, с сохранением исторической правды о Великой Отечественной войне, участники обменялись опытом в сфере патриотического воспитания молодежи.

В рамках Рождественских чтений в соединениях, частях и подразделениях войск РХБ защиты ВС РФ были проведены встречи с представителями церкви, беседы на темы сохранения памяти о Великой Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие, гражданский персонал и ветераны войск РХБ защиты ВС РФ принимают участие в патриотических и памятных мероприятиях, в ремонте и восстановлении памятников, реализуют патриотический проект «Защитники Отечества».

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