01.02.2020 (23:33)

Десантники Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения приняли старт в комбинированном марш-броске

1 февраля в «Парке Победы» г. Ульяновска состоялось торжественное мероприятие старта команды гвардейского десантно-штурмового соединения в комбинированном марш-броске команд Воздушно-десантных войск в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 90-летия образования Воздушно-десантных войск.

За неполные три недели гвардейцам-десантникам из Ульяновска предстоит преодолеть маршрут протяженностью около 2000 километров, пройдя по городам Ульяновск, Самара, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Балахна, Ковров, Суздаль, Переславль-Залесский, Пушкино, Наро-Фоминск.

Перед стартом, напутственными словами участников команды приветствовал командир соединения гвардии полковник Виктор Гуназа, который отметил: «Проведением сегодняшнего мероприятия мы начинаем комбинированный марш-бросок десантников прославленного Ульяновского соединения ВДВ, посвященного 75-летию Великой Победы и 90-летию Воздушно- десантных войск, а также отдаем дань памяти всем ветеранам Великой Отечественной войны. Выражаю уверенность, что все трудности марш-броска гвардейцы- десантники преодолеют с честью и достоинством. Желаю всем здоровья, удачи и достойного выполнения поставленной задачи, а подрастающему поколению хочу сказать — знайте и помните, какой дорогой ценой нам досталась Победа».

В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации Ульяновской области и г. Ульяновска, ветераны Воздушно- десантных войск, представители общественных и ветеранских организаций и молодое поколение патриотов России - юнармейцы.

По окончании митинга, к памятнику «Героям-танкистам ульяновцам, погибшим за Родину в годы Великой Отечественной войны» были возложены корзины с цветами, минутой молчания почтили память павших героев годы Великой Отечественной войны.

Старт в комбинированном марш-броске гвардейцы-десантники из Ульяновска приняли одновременно с семью другими командами ВДВ по всей стране, по единой команде, отданной командующим Воздушно-десантными войсками из Центра управления Командования ВДВ.

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