01.02.2020 (23:26)

В Подмосковном парке «Патриот» на старт комбинированного марш-броска вышли гвардейцы из соединения специального назначения ВДВ

Сегодня 30 десантников гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск отправились в комбинированный марш-бросок, протяженность которого составит более 1200 километров. Марш-бросок посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. и 90-летию со Дня образования Воздушно-десантных войск (ВДВ).

В Подмосковном Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» состоялся торжественный митинг, на котором с напутственными словами к его участникам выступили представители командования гвардейского соединения, почетные гости, ветераны части и ветераны Воздушно-десантных войск, представители молодежных и военно-патриотических организаций из Москвы и Подмосковья.

С напутственным словом, пожелав десантникам успехов в спорте, выступила, пятикратная олимпийская чемпионка, Герой Российской Федерации Лариса Лазутина.

Перед началом старта разведчики показали свое мастерство в выполнении приемов обращения с холодным оружием, отработали маневрирование на армейских мотовездеходах АМ-1 и бронеавтомобилях «Тигр».

Команда соединения специального назначения ВДВ единственный участник марш-броска, в составе команд которых есть трое военнослужащих-женщин, которые наравне со своими сослуживцами сегодня вышли на маршрут. К десантникам на первом отрезке трассы присоединились и воспитанники военно-патриотического клуба «Комбат» из города Чехов.

Единый старт гвардейцам из Подмосковья по каналам видеотрансляции был дан командующим Воздушно-десантными войсками генерал-полковником Андреем Сердюковым из Центра управления Командования ВДВ в Москве.

Всего в мероприятии участвуют 8 команд, среди которых 7 команд, которые представляют гвардейские воинские части и соединения Воздушно-десантных войск и команда курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

Численность каждой команды - 30 военнослужащих. Всего в комбинированном марш- броске принимают участие более 250 военнослужащих.

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