01.02.2020 (21:45)

Новороссийские десантники приняли старт в комбинированном марш-броске команд Воздушно-десантных войск в честь 75-й годовщины Великой Победы и 90-летия Воздушно-десантных войск

Гвардейцы прославленного десантно-штурмового горного соединения приняли старт на Форумной площади города-героя Новороссийска, по команде единого старта, отданной командующим Воздушно-десантными войсками по каналам видеоконференцсвязи с Центра управления Командования ВДВ.

Продолжая славные традиции героев-малоземельцев, Новороссийское соединение ВДВ является одним из лучших в Воздушно-десантных войсках.

Гвардейцам «крылатой пехоты» предстоит преодолеть маршрут протяженностью около 2000 километров комбинированным способом в пешем порядке (при отсутствии снежного покрова) и на лыжах по городам Новороссийск, Краснодар, Тимашевск, Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский, пос. Углегорский и ст. Тацинская Ростовской области, Россошь, Старый Оскол, Суворов, Малоярославец.

Во всех городах по маршруту следования десантники проведут встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и допризывной молодежью, торжественное возложение «Гирлянд Памяти» к воинским мемориалам.

С участием десантников пройдут военно-патриотические акции, посвященные 75-й годовщине Великой Победы и 90-летию со Дня образования Воздушно-десантных войск, показательные выступления, будут проведены выставки образцов стрелкового вооружения, средств десантирования, РХБ-защиты и экипировки воина-десантника.

Перед стартом мероприятия на Форумной площади Новороссийска развернулось захватывающее зрелище с демонстрацией показательного выступления по рукопашному бою разведывательного подразделения и выступлением с репертуаром военных песен военного оркестра гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка. Помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими отец Валерий благословил десантников перед выполнением задачи.

3 февраля десантники прибудут в столицу Кубани - г. Краснодар, где проведут комплекс военно-патриотических и культурно-массовых мероприятий.

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