01.02.2020 (21:22)

Команда Тульского соединения ВДВ принимает участие в комбинированном марш-броске

Сегодня команда Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения отправилась в путь, протяженностью более 1000 километров по маршруту с посещением городов-героев Тулы и Смоленска, городов Воинской Славы Вязьмы, Можайска, Наро-Фоминска, а также городов Ярцево, Гагарин и населенного пункта Желанья Смоленской области, где в годы Великой Отечественной войны громили фашистов десантники 4 воздушно-десантного корпуса.

В городах, по маршруту совершения марш-броска десантники проведут комплекс военно-патриотических мероприятий, направленных на популяризацию службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и Воздушно-десантных войсках. В ходе мероприятий запланированы встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и допризывной молодежью, торжественное возложение «Гирлянд Памяти» к воинским мемориалам, военно-патриотические митинги, посвященные 75-й годовщине Великой Победы и 90-летию со Дня образования Воздушно-десантных войск. Горожанам покажут элементы специальной подготовки с демонстрацией приемов рукопашного боя, проведут выстави образцов стрелкового вооружения, средств десантирования, РХБ-защиты и экипировки воина-десантника.

Также, в рамках марш-броска, в городах по маршруту следования запланировано проведение военно-патриотических акций «Военная служба по контракту в Воздушно-десантных войсках - твой выбор!», а также выступление вокально-инструментального ансамбля Тульского гвардейского воздушно- десантного соединения «Крылатая гвардия».

Финальным этапом мероприятия станет финиш команд-участниц в Городе воинской славы Наро-Фоминске, а их чествование на площади у Вечного Огня на Поклонной горе в г. Москве 19 февраля текущего года.

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