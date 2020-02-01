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01.02.2020 (20:57)

Десантники из прославленного гвардейского Псковского соединения Воздушно-десантных войск вышли на старт комбинированного марш-броска

1 февраля с.г. в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  и  90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск на старт марш-броска комбинированным способом вышла команда Псковской дивизии.

В ходе марш-броска, протяженность которого для гвардейцев-десантников  из Пскова составит 840 км. Военнослужащие посетят города: Остров, Опочка, Бежаницы, Новосокольники, Великие Луки, Нелидово, Ржев, Шаховская.

Финальной точкой марш-броска станет город Наро-Фоминск, а 19 февраля в городе-герое Москва,  на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в городе-герое Москве состоится чествование участников.

Во всех городах по маршруту марш-броска военнослужащие Псковского гвардейского соединения продемонстрируют свою подготовку в ходе показательных выступлений и концертов творческих коллективов соединения, а также проведут уроки мужества с учениками школ.

Мероприятие открыл торжественный митинг с выступлением представителей администрации, ветеранов и командования соединения.

Также на мероприятии прошел концерт с выступлением художественных коллективов соединения и показательных выступлений разведчиков-десантников.

После доклада командиров соединений, о готовности, командующий ВДВ Андрей Сердюков дал команду на старт участникам из Центра управления командования Воздушно-десантных войск.

Первым городом, который посетят псковские десантники согласно своему маршруту, будет город Остров.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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