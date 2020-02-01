01.02.2020 (20:19)

На Урале впервые открыли пункт загрузки фронтовых фотографий и писем для «Дороги памяти»

1 февраля в военно-историческом зале Дома офицеров Центрального военного округа в Екатеринбурге впервые прошло открытие пункта загрузки и оцифровки материалов для последующей публикации в мультимедиагалерее проекта «Дорога памяти».

Открытие данного пункта позволит оцифровывать фотографии, письма и другие памятные материалы, находящиеся на хранении в семейных архивах жителей и гостей уральской столицы. Ранее работа по наполнению базы данных «Дороги памяти» в Свердловской области проходила только на базе военных комиссариатов. Открытие пункта загрузки позволит ускорить процесс обработки материалов, а также расширить перечень загружаемых документов. Фронтовые треугольники, открытки и фотографии, рисунки и записи стихов с фронтов войны пополнят цифровой фонд уникальных экспонатов к 75-й годовщине Великой Победы.

«Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение она найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев войны на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину.

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