01.02.2020 (20:12)

Поисково-спасательные машины ЦВО выдвинулись в Казахстан для встречи экипажа "Союз МС-13"

Поисково-спасательные машины-амфибии "Синяя птица" Центрального военного округа, а также специальную технику обеспечения перебазируют из Челябинской области в Республику Казахстан для проведения операции по обеспечению посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-13".

Для проведения поисково-спасательной операции четыре вездехода ПМ-1 и ПМ-2 "Синяя птица" доставят с аэродрома Упрун в Казахстан военно-транспортными самолётами Ан-12. Кроме того, 16 единиц специальной техники, в том числе две поисково-спасательные машины, прибудут к основному и запасному районам посадки своих ходом, в составе автомобильной колонны.

В обеспечении посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-13" будет задействовано 6 поисково-спасательных машин "Синяя птица" и 14 единиц специальной техники.

Уникальные машины-амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" были созданы специально для поиска и эвакуации космонавтов. Приняты на вооружение в 1985 году. ПЭМ-1 отличает пассажирский салон, а ПЭМ-2 – платформа для перевозки грузов. Машины могут действовать в степной, лесистой, пустынной, болотистой местности, передвигаться по воде и снегу в различных метеоусловиях днем и ночью. Оборудуются современными навигационными системами, автоматическим радиокомпасом, радиопеленгаторами «Пеликан», радиостанциями «Коралл» и «Журавль», а также светотехническим оборудованием. Удаление мест базирования от района поиска достигает 350 км.

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