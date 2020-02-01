01.02.2020 (20:08)

Сегодня на Северном флоте открылся пункт приёма информации об участниках Великой Отечественной войны для портала «Дорога памяти»

Сегодня в Военно-морском музее Северного флота в городе-герое Мурманске начал работу пункт приёма информации от граждан об их родных, близких и знакомых участниках Великой Отечественной войны для размещения на интернет-портале «Дорога памяти». Пункт будет функционировать в соответствии с режимом работы музея.

Туда можно приносить любые информационные материалы: фотографии, письма, документы, рассказывающие о воинах-победителях. Полученная информация будет передана на интернет-портал «Дорога памяти».

Пункт приёма информации на базе Военно-морского музея Северного флота открыт по указанию заместителя министра обороны России – начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Андрея Картаполова в целях совершенствования проводимой работы по сохранению исторической памяти об участниках Великой Отечественной войны и наполнения информационного массива для мультимедийного проекта Минобороны России «Дорога памяти».

В Москве подобные пункты приёма информации от граждан созданы в Главном военно-политическом управлении ВС РФ, Центральном музее ВС РФ и Центральном академическом театре Российской Армии.

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