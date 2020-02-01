01.02.2020 (19:59)

Школьники почтили память советских стратонавтов

Памятная акция, посвященная 86-й годовщине рекордного полета советского стратосферного аэростата «Осоавиахим-1», прошла в Москве. Ученики Московского государственного образовательного комплекса пришли к памятнику экипажу стратостата в сквере у здания Центрального совета ДОСААФ России.

Школьники приняли участие в памятном митинге, на котором сотрудники оборонного общества рассказали им о выполнении стратонавтами серьезных научно-исследовательских работ и достижении ими рекордной высоты полета. Учащиеся МГОК возложили к памятной стеле красные гвоздики.

30 января 1934 года экипаж стратостата «Осоавиахим-1» в составе командира Павла Федосеенко, бортинженера Андрея Васенко и научного сотрудника Ильи Усыскина совершил рекордный полет, поднявшись на высоту 22 километров. Полет окончился катастрофой - стратосферный аэростат потерпел крушение при спуске, все члены экипажа погибли.



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