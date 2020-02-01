01.02.2020 (19:34)

Отряд кораблей Северного флота вошёл в Северное море

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов», завершающий выполнение задач дальнего похода, вошёл в Северное море. Сегодня утром североморцы прошли самую узкую часть Ла-Манша – пролив Па-де-Кале.

Ранее российские моряки пополнили корабельные запасы и провели учение по противоподводно-диверсионной обороне кораблей и судов при стоянке на незащищённом рейде в заливе Сены, а во время перехода Бискайским заливом отработали ряд противолодочных задач.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов», средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406 направляются в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове. Их прибытие ожидается через неделю.

Справочно : Дальний поход ракетного крейсера «Маршал Устинов» и судов обеспечения: танкера «Вязьма» и буксира СБ-406 продолжается с 3 июля. Сначала они прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде. После парада экипажи крейсера и судов обеспечения были задействованы в учении Военно-Морского Флота России «Океанский щит-2019». Затем североморцы в течение двух месяцев действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр.

В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты африканских государств Республики Кабо-Верде, Экваториальной Гвинеи и ЮАР, а в конце ноября провели первое в истории совместное российско-китайско-южноафриканское учение по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности. В нём приняли участие фрегаты Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая «Вэйфан» и Военно-морских сил ЮАР «Аматола», а также вспомогательные суда ВМС ЮАР.

В первой декаде января 2020 года крейсер в качестве флагманского корабля принимал участие в совместном учении Северного и Черноморского флотов России в Чёрном море. С командного пункта, расположенного на его борту, за ходом учения наблюдал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин.

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