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01.02.2020 (19:20)

Более 1000 километров предстоит преодолеть гвардейцам-десантникам из Иваново в рамках начавшегося в комбинированного марш-броска

1 февраля с.г. со сквера десантников города Иваново стартовал комбинированный марш-бросок команды гвардейского Ивановского Воздушно-десантного соединения ВДВ протяжённостью более 1000 километров.

Марш-бросок, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, стартовал сегодня одновременно в 8 городах.

В марш-броске принимает участие команда из 30 лыжников от соединения, которые по итогом 2019 года были признаны лучшими военнослужащими по результатам контрольной проверки по физической подготовке.

Десантникам уже завтра нужно быть в городе  Кострома. Таким образом, был продуман  кратчайший  маршрут движения, который составит порядка 70 километров.

Помимо совершенствования элементов боевой подготовки личного состава, одними из основных целей мероприятия станут популяризация службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и Воздушно-десантных войсках, патриотическое воспитание граждан, сохранение и преумножение традиций защитников Отечества.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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