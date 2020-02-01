01.02.2020 (18:56)

Гвардейцы «крылатой пехоты» из Камышина приняли старт в комбинированном марш-броске команд Воздушно-десантных войск

1 февраля текущего года команда отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения, дислоцированного в Волгоградской области, приняла старт в комбинированном марш-броске, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со Дня образования Воздушно-десантных войск.

Команде гвардейцев-десантников из Камышина предстоит преодолеть непростой путь общей протяженностью свыше 1400 км по маршруту Камышин, город-герой Волгоград, Балашов, Рассказово, Тамбов, Мичуринск, Первомайский, Новомосковск, Серпухов, Наро-Фоминск.

Маршрут движения и остановки будут сделаны в населенных пунктах, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои с немецкими захватчиками. Во всех городах, где предусмотрены остановки участников марш-броска, пройдут торжественные митинги и показательные выступления. В городе-герое Волгограде будет развернут пункт отбора на военную службу по контракту.

На торжественном митинге, посвященном старту команды соединения в марш-броске, у памятного знака Герою Советского Союза Алексею Петровичу Маресьеву, к гвардейцам со словами напутствия обратился командир соединения гвардии полковник Евгений Тонких, руководители органов государственной власти и местного самоуправления Волгоградской области и г. Камышина, общественных организаций и ветераны.

Перед началом старта марш-броска, помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими отец Георгий прочитал молитву на добрый путь и окропил водой участников марш-броска.

Под звуки военного оркестра гвардейцы-десантники отправились в многодневный марш.

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