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01.02.2020 (18:49)

Подшефный юнармейский отряд Военного института ДПО ВУНЦ ВМФ вышел в полуфинал чемпионата по мини-футболу среди школьников Санкт-Петербурга

Подшефная футбольная команда школы №164 Военного института дополнительного профессионального образования ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Н.Г. Кузнецова» стала победителем чемпионата по футболу среди школьников Красногвардейского района города Санкт-Петербурга и продолжит борьбу в полуфинале городских соревнований. В состав команды входят школьники - участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В возрастной группе ребят пять команд. Юнармейцы уже одержали победу над чемпионами Петроградского района – школой № 51 и лидерами Невского района – школой № 639.

Финальная игра за выход в четвертьфинал состоялась со школой № 373 Московского района. В этом матче юнармейцы также одержали уверенную победу. Вскоре им предстоят попробовать свои силы в полуфинальных играх с новыми соперниками.

Соревнования проводятся в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». Данный проект направлен на обеспечение комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников путем внедрения мини-футбола в систему внеклассной физкультурно-оздоровительной работы образовательных учреждений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , Юнармия
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