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01.02.2020 (17:55)

В РВСН начались отборочные этапы Всеармейского конкурса «Соколиная охота»

В РВСН начались отборочные этапы Всеармейского конкурса «Соколиная охота». Первое состязание в масштабе соединений состоялось в Новосибирской ракетной дивизии. 

Конкурс проходил в три этапа, теория, стрельбы и выполение практических полетов.

Несмотря на сибирские морозы, расчеты выполнили полеты в полном объеме. Практические действия состояли из двух задач – поиск целей и корректировка огня артиллерии.

В ходе отборочного этапа в соревновании приняли участие 6 расчетов из подразделений охраны и обороны ракетного соединения, на вооружении которых находятся боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенные БпЛА «Элерон-3».

В ходе конкурса расчеты БпЛА продемонстрировали свои навыки в ведении воздушной разведки местности с целью обнаружения условной диверсионно-разведывательной группы для отслеживания ее действий в реальном времени.

Лучший расчет примет участие в следующем этапе конкурса – среди самых лучших из ракетных соединений РВСН.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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