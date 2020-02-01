01.02.2020 (17:50)

Воспитанники Пермского СВУ стали победителями и призерами турнира по быстрым шахматам

Воспитанники Пермского СВУ стали победителями и призерами турнира по быстрым шахматам, проходившего в Перми. В состязаниях приняли участие не только средние общеобразовательные учреждения города, но и вузы.

В турнире среди команд-гостей 1 место занял суворовец Владимир Тарасюк, другие воспитанники также выиграли призовые места.

В 2019 году пермские суворовцы стали призёрами в личном первенстве всеармейского чемпионата по шахматам среди воспитанников ДОУ МО РФ.

Команда Пермского суворовского военного училища (СВУ) примет участие во втором всеармейском чемпионате по шахматам среди воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны России, который пройдет в Кемерово.

Торжественная церемония открытия состоится в Кемеровском президентском кадетском училище 4 февраля 2020 г.

Пермским суворовцам предстоит показать свои навыки, как в командном, так и в личном зачете.

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