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01.02.2020 (17:45)

Новобранцы научно-производственной роты Балтийского флота приняли Военную Присягу

Сегодня новобранцы научно-производственной роты Балтийского флота, призванные на военную службу по призыву осенью-зимой 2019 года, приняли Военную присягу.

Торжественный ритуал состоялся на территории дивизиона строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтийского флота.  Под музыку военного оркестра знамённая группа в сопровождении Почётного караула вынесла Государственный флаг Российской Федерации и Боевое знамя воинской части. Затем 20 призывников зачитали клятву на верность Отечеству.

С принятием Военной присяги молодых солдат поздравили командование воинской части, представители Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь».

Для прохождения военной службы по призыву в научно-производственной роте ранее были отобраны 20 молодых людей из Калининградской области. Все они имеют высшее и среднее профильное образование, и ранее работали или проходили практику по своим специальностям на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» - кораблестроителями, судовыми трубопроводчиками и сварщиками. Во время несения службы они занимаются повышением собственного профессионального и образовательного уровня.

Военнослужащие большую часть службы будут работать по своим специальности на судостроительном предприятии.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Призывник , Военная служба по призыву
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