01.02.2020 (17:38)

Гвардейская танковая армия ЗВО отпраздновала годовщину образования на территории 5 регионов России

Единственная в Вооружённых Силах Российской Федерации гвардейская танковая армия Западного военного округа отметила 77-ю годовщину образования на территории 5 регионов России.

В соединениях и воинских частях армии прошли торжественные построения, гостям мероприятий были представлены вооружение, военная и специальная техника, стоящая на вооружении танкового объединения: танки Т-80, Т-72Б3, Т-90 боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортёры БТР-82АМ, а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», зенитно-ракетные системы «С-300В».

В Подмосковной Баковке состоялись главное торжество по случаю празднования 77-й годовщины формирования гвардейской танковой Западного военного округа. На плацу штаба части прошёл торжественный митинг, в котором приняли участие командование армии, военнослужащие, ветераны-танкисты и воспитанники «Юнармии». Военнослужащие армии возложили цветы к бюсту первого командующего армией – маршала бронетанковых войск дважды Героя Советского Союза Михаила Катукова. В клубе части состоялся праздничный концерт, на котором командующий танковым объединением ЗВО генерал-майор Сергей Кисель вручил военнослужащим государственные и ведомственные награды за отличия в боевой подготовке.

«Свой профессиональный праздник военнослужащие танковой армии ЗВО, как и положено, встречают на полигонах, лагерных сборах, занятиях по боевой подготовке и боевом дежурстве. В прошлом году было проведено более 100. мероприятий боевой подготовки различного уровня с боевыми стрельбами и пусками ракет. В сентябре 2019 года войска танковой армии приняли участие в совместном учении с подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь «Щит Союза-2019». На полигоне танкового объединения проходило три международных конкурса АрМИ-2019 «Танковый биатлон», «Полевая кухня», «Страж порядка» а также Международный военно-технический форум-2020.» сказал командующий танковой армии генерал-майор Сергей Кисель.

«В текущем году военнослужащие танковой армии примут участие в Парадах Победы и шествиях на территории Москвы, Нижнего Новгорода, Ярославля, Иванова и Смоленска в честь 75-ой годовщины победы в ВОВ» дополнил командующий.

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