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01.02.2020 (17:29)

В Подмосковье связисты ЗВО готовятся к международному конкурсу «Уверенный прием»

В Московской области связисты гвардейской танковой армии Западного военного округа прошли проверку на знание систем связи в рамках подготовки к международному конкурсу «Уверенный прием».

Военнослужащие бригады управления танковым объединением ЗВО выполнили практические действия на специальных мобильных радиостанциях Р-166 и цифровых радиорелейных станциях Р-431 АМ. В ходе подготовке связисты в полевых условиях на скорость отрабатывали прокладку проводных линий, развернули защищенные каналы связи, приняли и передали по защищенному каналу большие объемы данных в автоматическом режиме. Задачи осложнялись плохими погодными условиями, что является одним из главных врагов связистов.

В тренировке приняли участие более 170 военнослужащих и более 40 единиц вооружения и военной техники бригады управления гвардейской танковой армии ЗВО. Лучшие экипажи бригады примут участие в армейском этапе конкурса «Уверенный прием», где смогут продемонстрировать свой профессионализм.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Уверенный прием , Войска связи , Западный военный округ , АрМИ
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