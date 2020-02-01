01.02.2020 (12:24)

Отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО даст свыше 500 артиллерийских залпов в течении 2020 год

Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа даст свыше 500 артиллерийских залпов из пушек ЗИС-3 времен Великой отечественной войны в течении 2020 года.

Артиллерийские залпы будут даны в честь 75-я годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков советских и европейских городов, в честь Дня Защитника отечества, в честь Дня победы в Великой отечественной войны, на день пограничника и в другие торжественные даты.

Дивизион укомплектован 72 новыми салютными установками 2А85 на базе грузового автомобиля КАМАЗ. Каждая салютная установка состоит из 6 модулей различного калибра — от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным. Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.

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