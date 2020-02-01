01.02.2020 (17:20)

В Башкирии прошла сдача нормативов ГТО среди допризывной молодежи

В Башкирии на базе физкультурно-оздоровительного комплекса прошла сдача нормативов ГТО среди допризывной молодежи в возрасте от 16 до 18 лет.

Учащимся старших классов предстояло выполнить отжимание или подтягивание, прыжок в длину с места, поднимание туловища за одну минуту, а также челночный бег 3х10 метров. Поздравить участников прибыл военный комиссар республики Игорь Харченко, который отметил, что сдача нормативов ГТО направлена на развитие чувств патриотизма и воспитание у молодежи любви к спорту.

В завершении мероприятия участникам сдачи нормативов был проведен урок мужества, на котором ребятам рассказали о службе в Вооруженных Силах России.

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