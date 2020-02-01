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01.02.2020 (16:56)

Юнармейцы из Алтайского края приняли участие в военно-полевой игре зарница «Орленок»

Юнармейцы и участники военно-патриотических клубов города Бийска (Алтайский край) приняли участие в военно-полевой игре зарница «Орленок», которая открыла Год памяти и славы 2020 для школьников.

Ребята прошли испытания на быстроту, выносливость, ловкость, а также померились силой. Школьники соревновались в традиционных видах испытаний для юнармейских отрядов - это сборка-разборка автомата, знание воинских званий, правил оказания первой помощи, основы туризма и завершающим этапом был марш-бросок на 4 км. На финише участников ждала военная полевая кухня с гречневой кашей и горячим чаем.

В игре участвовали более 50 человек. Первое место в зарнице заняла команда военно-патриотического клуба "Алтай". Своими эмоциями ребята поделились после награждения: "Мы были действительно командой, которая работает как одно целое! Хотелось, чтобы такие игры проводились почаще у нас в городе с привлечением еще большего количества команд". Победителей и призеров наградили подарками и дипломами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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